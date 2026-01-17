Новосибирские спасатели выручили котика из беды

Экстренная помощь потребовалась котику из Искитима. Толстенький и любопытный питомец решил прогуляться по вентиляции и застрял. Инцидент произошёл в многоэтаже на улице Индустриальной.
Вызволять его приехала целая дежурная смена поисково-спасательного отряда.
«Чтобы добраться до животного, не травмируя его, спасателям пришлось аккуратно частично демонтировать металлический или пластиковый короб. После этого кошка была успешно извлечена из заточения и передана обратно хозяйке в полном здравии», — рассказали nsk.aif.ru в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Как избежать таких ситуаций?
— Проверьте потенциальные ловушки. Внимательно осмотрите квартиру и места общего пользования в подъезде на наличие незакрытых вентиляционных решёток, щелей в шахтах лифтов, открытых технических люков на балконах или лоджиях.
— Используйте защитные сетки. На окнах и балконах обязательно установите специальные «антикошачьи» сетки «безопасности», которые выдерживают вес животного. Обычные москитные сетки не предназначены для этого и могут выпасть вместе с кошкой.
— Контролируйте выход в подъезд. Будьте внимательны, когда ваша кошка выходит или заходит в квартиру. В подъезде её могут подстерегать не только вентиляционные короба, но и лестничные пролёты.
— Действуйте через специалистов. Если животное всё же попало в труднодоступное или опасное место (вентиляция, труба, высота), не пытайтесь проводить демонтаж конструкций самостоятельно. Вы можете навредить питомцу, травмироваться сами или повредить общедомовое имущество. Немедленно звоните по номеру 112.