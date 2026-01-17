Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские спасатели выручили котика из беды

Пушистый хулиган застрял в вентиляционном проходе.

Источник: Соцсети

Экстренная помощь потребовалась котику из Искитима. Толстенький и любопытный питомец решил прогуляться по вентиляции и застрял. Инцидент произошёл в многоэтаже на улице Индустриальной.

Вызволять его приехала целая дежурная смена поисково-спасательного отряда.

«Чтобы добраться до животного, не травмируя его, спасателям пришлось аккуратно частично демонтировать металлический или пластиковый короб. После этого кошка была успешно извлечена из заточения и передана обратно хозяйке в полном здравии», — рассказали nsk.aif.ru в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Как избежать таких ситуаций?

— Проверьте потенциальные ловушки. Внимательно осмотрите квартиру и места общего пользования в подъезде на наличие незакрытых вентиляционных решёток, щелей в шахтах лифтов, открытых технических люков на балконах или лоджиях.

— Используйте защитные сетки. На окнах и балконах обязательно установите специальные «антикошачьи» сетки «безопасности», которые выдерживают вес животного. Обычные москитные сетки не предназначены для этого и могут выпасть вместе с кошкой.

— Контролируйте выход в подъезд. Будьте внимательны, когда ваша кошка выходит или заходит в квартиру. В подъезде её могут подстерегать не только вентиляционные короба, но и лестничные пролёты.

— Действуйте через специалистов. Если животное всё же попало в труднодоступное или опасное место (вентиляция, труба, высота), не пытайтесь проводить демонтаж конструкций самостоятельно. Вы можете навредить питомцу, травмироваться сами или повредить общедомовое имущество. Немедленно звоните по номеру 112.