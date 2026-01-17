Врач сообщил, что может вызвать синдром внезапной смерти в Крещенскую ночь

Россиян призвали отказаться от алкоголя в крещенскую ночь.
Погружения в прорубь после употребления алкоголя смертельно опасно. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы доктор медицинских наук Андрей Тяжельников. По его словам, такая беспечность несет прямой риск обморожения, обострения хронических болезней и даже синдрома внезапной смерти.
«Под действием алкоголя все чувства притупляются. Человек не может соотнести свое состояние с теми опасностями, которые есть вокруг: оценить температуру воды, состояние самой проруби, подходов к ней. Именно поэтому мы подчеркиваем, что в состоянии алкогольного опьянения ни в коем случае нельзя погружаться в прорубь», — отметил врач в разговоре с ТАСС.
В первую очередь в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми патологиями: ледяная вода вызывает резкий спазм сосудов, что может привести к инфаркту или остановке сердца. Дополнительную опасность представляют необорудованные места для купаний, где отсутствуют безопасные спуски, дежурные медики и теплые раздевалки. Там легко получить травмы — поскользнуться, порезаться об лед, а в сочетании с опьянением и переохлаждением последствия могут стать фатальными.
Тяжельников также рекомендовал не купаться на полный желудок, чтобы избежать обострения гастрита или колита. Для безопасного участия в обряде специалист советует готовиться заранее с помощью контрастных обливаний, растираний и закаливания, а перед самым погружением — хорошо разогреться.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила, что Крещенские купания в ледяной воде без предварительной подготовки несут прямую угрозу жизни и здоровью. Неподготовленный человек рискует столкнуться с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами во время или после погружения в прорубь. Специалист подчеркнула, что подготовка к такому серьезному стрессу для организма должна быть длительной и системной.