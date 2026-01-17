Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

В 2025 году исполнилось 45 лет со дня смерти Высоцкого. Артист родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии», однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Хозяин тайги», «Служили два товарища», «Вертикаль» и «Стряпуха». В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль «Жизнь Галилея», 1966), Хлопушу («Пугачев», 1967), Гамлета («Гамлет», 1971), Лопахина («Вишнёвый сад», 1975), Свидригайлова («Преступление и наказание», 1979).