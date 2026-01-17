Ричмонд
Сексолог рассказал, на что сразу смотрят женщины при знакомстве с мужчиной

Узнайте, на какой предмет гардероба женщины смотрят в первую очередь. Психолог и сексолог объясняет, почему чистота обуви мужчины — ключевой фактор при знакомстве.

Источник: Аргументы и факты

Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии для aif.ru назвала вещь, которая имеет огромное значение при знакомстве мужчины с женщиной.

По ее словам, девушки часто обращают внимание на обувь потенциального партнера, а именно на ее чистоту.

«Чистота обуви — это действительно важно. Это элементарная опрятность, которая играет очень большую роль», — заявила эксперт, отметив, что внимание к деталям, таким как состояние ботинок, остаётся актуальным и сегодня.

По её словам, особенно это ценно для женщин, которые сами придерживаются высоких стандартов чистоты.

Миллер подчеркнула: гармония в отношениях во многом зависит от совпадения бытовых взглядов партнёров.

«Если один — педант, а другой ходит в грязной обуви и не следит за собой, это может стать серьёзным барьером», — пояснила она.

Однако сексолог сделала важную оговорку: женщины, не склонные к чистоплотности, вряд ли будут критиковать мужчин за запылённые ботинки.

«Всё индивидуально, но базовая опрятность — универсальный сигнал уважения к себе и окружающим», — заключила Миллер.

Тема «ботинок как зеркала характера» давно вошла в культуру. В культовой сцене фильма «Москва слезам не верит», главная героиня Веры Алентовой заявляет: «Я терпеть не могу, когда у мужчины грязные ботинки».

Ранее Трамп раскритиковал Рубио и вице-президента Дж. Д. Вэнса за их обувь, назвав её «чертовой». Он пообещал приобрести им новую обувь, попросил их размеры и заметил: «О мужчине можно многое сказать по его обуви».