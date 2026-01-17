Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Ярошенко сравнил полицейских в РФ и США при задержании авто

Политолог Алексей Ярошенко заявил, что российские полицейские ведут себя гуманнее при задержании водителей-нарушителей, чем их американские коллеги.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники российских правоохранительных органов намного гуманнее относятся к нарушителям на дорогах, чем их американские коллеги, отметил политолог Алексей Ярошенко в беседе с Пятым каналом.

Комментируя ситуацию с задержанием водителя Porsche, который в попытке скрыться протаранил автомобиль ДПС в Подмосковье, политолог отметил, что это очередное доказательство человечности российских правоохранителей.

Ярошенко предположил, что водитель пытался скрыться не из-за нарушения правил дорожного движения, в его машине могли быть следы более серьезных преступлений.

Политолог считает, что необходимо расширить права правоохранителей для задержания преступников и рецидивистов. Он отметил, что произошедший инцидент показал высокий уровень общественной опасности, поэтому у полицейских должна быть возможность действовать гораздо жестче.

16 января в подмосковной Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, протаранившему автомобиль ДПС. Водитель иномарки попытался скрыться, но в ходе погони врезался в автомобиль ДПС и застрял в сугробе. Он был задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина прыгнул в Неву после требования сотрудников ГИБДД предъявить водительское удостоверение.