Политолог Ярошенко сравнил полицейских в РФ и США при задержании авто

Сотрудники российских правоохранительных органов намного гуманнее относятся к нарушителям на дорогах, чем их американские коллеги, отметил политолог Алексей Ярошенко в беседе с Пятым каналом.
Комментируя ситуацию с задержанием водителя Porsche, который в попытке скрыться протаранил автомобиль ДПС в Подмосковье, политолог отметил, что это очередное доказательство человечности российских правоохранителей.
Ярошенко предположил, что водитель пытался скрыться не из-за нарушения правил дорожного движения, в его машине могли быть следы более серьезных преступлений.
Политолог считает, что необходимо расширить права правоохранителей для задержания преступников и рецидивистов. Он отметил, что произошедший инцидент показал высокий уровень общественной опасности, поэтому у полицейских должна быть возможность действовать гораздо жестче.
16 января в подмосковной Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, протаранившему автомобиль ДПС. Водитель иномарки попытался скрыться, но в ходе погони врезался в автомобиль ДПС и застрял в сугробе. Он был задержан.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина прыгнул в Неву после требования сотрудников ГИБДД предъявить водительское удостоверение.