Открытки и поздравления с Крещением Господним для родственников, друзей, знакомых, коллег и партнеров

Известно, что впервые о Богоявлении заговорили еще во II веке: христиане в Египте отмечали в этот день крещение Иисуса. В III веке праздник получил широкое распространение. Рождество Христово и Крещение сначала отмечали вместе, так как оба этих события утверждали божественную природу Иисуса. Но уже в IV-V веках праздники разделились.