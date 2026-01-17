Открытки и поздравления с Крещением Господним для родственников, друзей, знакомых, коллег и партнеров

Один из главных религиозных праздников — Крещение Господне, или Богоявление — отмечают многие российские семьи. В этот день принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег, знакомых. Сделать это можно не только лично, но и отправив красочную картинку с пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Крещением Господним, которые можно скачать и переслать дорогим вам людям.
30 открыток на Крещение — 2026.
В праздник Крещения (Богоявления) можно поздравить самых близких людей красивой открыткой с пожеланиями. Для этого скачайте любую картинку на свое устройство и отправьте родным, друзьям, коллегам и партнерам в мессенджере. Также можно опубликовать ее в социальных сетях: так ваше поздравление увидит больше людей и поздравят вас в ответ.
Текстовые поздравления с Крещением — 2026.
Поздравления для родственников.
* С Крещением Господним! Пусть в доме всегда будут мир, тепло и любовь!
* Дорогие мои, с праздником! Пусть Господь наполнит ваши сердца счастьем и любовью!
* С Крещением Господним! Желаю вам здоровья, успеха и светлой радости!
* Родные мои! Пусть крещенская благодать оберегает вас каждый день!
* С праздником! Пусть душа наполнится светом, надеждой и любовью!
* С Крещением! Желаю Божией защиты и спокойствия в душе!
* Поздравляю с Крещением! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание!
* Родные! Пусть светлый праздник Крещения принесет в вашу жизнь гармонию!
* С праздником Крещения! Пусть Господь бережет вас и ведет по верному пути!
* С праздником! Желаю мира в сердце и радости каждый день!
* С Крещением Господним! Да хранит вас Бог, и пребудет с вами Его благодать!
* Дорогие, с праздником Богоявления! Пусть Господь укрепляет вашу веру, дарит надежду и приумножает любовь!
* С Крещением Господним! Мира и здоровья вам!
* С праздником! Да поможет Господь во всех ваших делах!
* С Крещением Господним! Божией милости и защиты вашему дому!
* С Богоявлением! Пусть благодать Святого Духа пребывает с вами!
* Родные! В праздник Крещения желаю вам терпения, веры и доброты окружающих!
* С праздником Богоявления! Мира и согласия вашему дому!
* Родные! В этот светлый день желаю вам Божьего благословения!
Поздравления для друзей.
* С Крещением Господним! Да пребудет с тобой Божья благодать!
* С праздником Богоявления! Пусть Господь хранит тебя!
* С Крещением! Да освятит Господь ваши сердца и пути!
* С Крещением! Желаю мира и спокойствия в душе!
* С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает во всех делах!
* Поздравляю с Крещением! Пусть крещенские морозы принесут счастье в твою жизнь!
* С праздником Богоявления! Желаю тебе и твоим близким Божьей помощи и защиты!
* С Крещением Господним! Да наполнит Господь жизнь светом!
* С Крещением Господним! Желаю веры, надежды и много-много любви!
* С праздником святого Богоявления! Божиего благословения вам и вашим близким!
* С Крещением! Желаю больше света, тепла и радостных дней!
* Друзья, с праздником! Пусть на душе будет спокойно и ясно!
* С Крещением Господним! Желаю мира в сердце и добрых помыслов!
* С Крещением! Пусть этот светлый день принесет тебе вдохновение и душевное равновесие!
* Желаю чистоты помыслов, веры и внутреннего света. С праздником!
* С праздником! Желаю душевного уюта и спокойствия!
* Пусть этот день напомнит тебе о самом важном и добром. Поздравляю!
* С праздником! Желаю любви, внимания и бесконечной поддержки! И помни, я рядом!
* С Крещением Господним! Пусть морозы станут самым серьезным испытанием в этом году, а ветер укажет направление к счастью!
* С праздником Крещения! Желаю тебе духовного обогащения и мира в семье!
Поздравления для коллег и партнеров.
* С Крещением Господним! Желаю вам спокойствия, гармонии и светлых, радостных мыслей!
* С праздником! Пусть в этот день к вам придет уверенность и душевное равновесие!
* С Крещением! Желаю мира в сердце и благополучия!
* С Крещением! Пусть в жизни будет больше ясных и радостных моментов.
* Со светлым праздником Крещения! Пусть он подарит вам тепло, мир и уют!
* С праздником! Желаю вам здоровья, сил и вдохновения на новые свершения!
* Пусть этот день будет наполнен смыслом, а жизнь — только добрыми делами и радостными моментами. Поздравляю с Крещением!
* С Крещением Господним! Благополучия и хорошего настроения!
* С Крещением! Пусть этот день станет для вас началом светлых перемен!
* С праздником! Желаю стабильности, благополучия и уверенности в себе!
* С Крещением Господним! Да пребудет с вами Божия благодать!
* С праздником святого Богоявления! Душевного мира и крепости духа!
* С праздником Крещения! Да освятит Господь ваши труды и добрые намерения!
* С Крещением Господним! Пусть Господь хранит вас и ваших близких!
* Здоровья, мира и благополучия вам и вашей семье! Поздравляю с Крещением Господним!
* С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает вас всю жизнь!
* С Крещением Господним! Пусть вас оберегают небесные силы!
* С Крещением Господним! Желаю Божьего благословения!
* Пусть Господь направляет и хранит на жизненном пути. С праздником!
* С праздником Богоявления! Желаю вам мира, света и духовной радости!
Крещение — 2026: история и смысл праздника.
Один из главных церковных праздников отмечают в январе, его также называют Богоявлением. Праздник приходится на ~19 января (6 января по старому стилю)~. Он входит в число 12 важнейших церковных дат после Пасхи.
Праздник посвящен одному из самых важных событий в христианстве — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Это послужило началом служения Христа и его явления миру в качестве Спасителя. В реке Иордан Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча. После крещения небо прояснилось, и на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Тут же раздался глас Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Вот почему праздник также носит название Святого Богоявления (Теофания), когда явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух, а глас с неба подтвердил божественность Иисуса Христа.
Известно, что впервые о Богоявлении заговорили еще во II веке: христиане в Египте отмечали в этот день крещение Иисуса. В III веке праздник получил широкое распространение. Рождество Христово и Крещение сначала отмечали вместе, так как оба этих события утверждали божественную природу Иисуса. Но уже в IV-V веках праздники разделились.
Главной традицией Крещения стал чин Великого освящения воды. Считается, что такая вода обладает особой благодатью и силой.