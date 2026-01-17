Американские термоядерные бомбы упали на Испанию 60 лет назад

Два пилота, Мессинджер и Вендорф, благополучно катапультировались. Капитан Айвенс Бьюкенен, оператор радара, катапультировался уже сквозь взрыв, получил ожоги, а при спуске на парашюте не смог сбросить кресло, в результате чего получил травму спины при падении в воду. Второй пилот, первый лейтенант Ричард Руни, казалось, был судьбой приговорен к смерти, поскольку он сидел в кабине на откидном кресле и вообще не имел катапульты. Однако он не потерял самообладание, падая в бешено крутящихся обломках самолета. Как в фильмах про Джеймса Бонда, Руни сумел вылезти через дыру в фюзеляже и раскрыть парашют как раз вовремя для того, чтобы не разбиться о воду насмерть.