Люди с ВИЧ-инфекцией особенно рискуют умереть от COVID-19

В работе, кроме российских исследователей, участвовали коллеги из Узбекистана и ЮАР. Коллектив проанализировал клинические и лабораторные данные 18 пациентов из Республики Татарстан, из которых 9 были инфицированы как ВИЧ, так и COVID-19, а другие 9 — только коронавирусом.