Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО из-за Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии, указал на действие пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную защиту в случае агрессии против одного из государств альянса.

— Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем, — цитирует канадского премьера РИА Новости.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: любое вооруженное нападение на одно из государств НАТО рассматривается как атака на весь альянс и влечет за собой обязанность остальных участников оказать поддержку. Формат и объем такой помощи определяются каждой страной самостоятельно и могут предусматривать как применение военной силы, так и иные меры, которые члены НАТО сочтут необходимыми.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что планы стран Европы по отправке войск в Гренландию не меняют планы Трампа касательно получения контроля над островом.

14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен сообщил, что стране не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
