Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО из-за Гренландии

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: любое вооруженное нападение на одно из государств НАТО рассматривается как атака на весь альянс и влечет за собой обязанность остальных участников оказать поддержку. Формат и объем такой помощи определяются каждой страной самостоятельно и могут предусматривать как применение военной силы, так и иные меры, которые члены НАТО сочтут необходимыми.