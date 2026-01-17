Премьер-министр Канады напомнил США о пятой статье НАТО из-за Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии, указал на действие пятой статьи НАТО, предусматривающей коллективную защиту в случае агрессии против одного из государств альянса.
— Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем, — цитирует канадского премьера РИА Новости.
Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: любое вооруженное нападение на одно из государств НАТО рассматривается как атака на весь альянс и влечет за собой обязанность остальных участников оказать поддержку. Формат и объем такой помощи определяются каждой страной самостоятельно и могут предусматривать как применение военной силы, так и иные меры, которые члены НАТО сочтут необходимыми.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что планы стран Европы по отправке войск в Гренландию не меняют планы Трампа касательно получения контроля над островом.
14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен сообщил, что стране не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией.