Омская прокуратура настоятельно рекомендует жителям не играть на биржах

Омичи продолжают доверять предложениям в интернете о заработке путем инвестирования и торговле акциями на биржах. Только за две недели наступившего года правоохранительные органы зарегистрировали в регионе 23 хищения, а ущерб превысил 8 миллионов рублей.
Омская прокуратура настоятельно рекомендует омичам трезво и внимательно оценивать предложения об инвестировании, поступающих к ним в личных сообщениях. Главным чувством в таких случаях для омичей должна осторожность. Ни в коем случае жителям региона не стоит соглашаться на предложения об инвестировании, которые поступают им от незнакомых лиц при телефонных звонках и в мессенджерах.
Если все же омичам приспичит поиграть на бирже, то им необходимо проверить информацию о брокере, инвестиционной площадке — эти сведения о легальных участниках рынка содержатся на официальном сайте Банка России. И, главное: никогда и никому не стоит сообщать данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений.