Омская прокуратура настоятельно рекомендует жителям не играть на биржах

Если все же омичам приспичит поиграть на бирже, то им необходимо проверить информацию о брокере, инвестиционной площадке — эти сведения о легальных участниках рынка содержатся на официальном сайте Банка России. И, главное: никогда и никому не стоит сообщать данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений.