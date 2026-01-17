Ричмонд
С компании в Уфе взыскали 2 млн рублей долга по зарплате

После вмешательства надзорного органа 59 работникам выплатили задолженность за август-сентябрь.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы добилась выплаты задолженности по заработной плате в размере более 2 млн рублей работникам компании «Техносервис Пром». Как установила проверка, у организации имелся долг перед 59 сотрудниками за август-сентябрь 2025 года общей суммой свыше 2,1 млн рублей.

По результатам прокурорского представления директор предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. Благодаря мерам прокурорского реагирования задолженность перед работниками была полностью погашена, их трудовые права восстановлены.

