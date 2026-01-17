Аэропорт Волгограда закрыт для полетов

Срочная новость.
Аэропорт Волгограда временно остановил работу. В регионе введен план «Ковер». Авиагавань не выпускает и не принимает самолеты. Об этом сообщила Росавиация.
