Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это крах западной мощи»: историк Тодд заявил, что из-за Гренландии Запад переживает процесс, сравнимый с распадом СССР

Историк Тодд сравнил ситуацию вокруг Гренландии с предпосылками распада СССР.

Источник: Комсомольская правда

Французский историк и писатель Эммануэль Тодд высказал мнение, что ситуация вокруг Гренландии может стать для Запада тем же, чем были предпосылки распада для Советского Союза. В эфире телеканала Le Figaro эксперт заявил, что ситуация демонстрирует упадок западной мощи и раскол внутри альянса.

«Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть, это упадок западной мощи», — отметил Тодд.

По его словам, наблюдая за ситуацией с островом, становится понятно, что «Запад сходит с ума».

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о претензиях на Гренландию, входящую в состав Датского королевства, ссылаясь на её стратегическое значение.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена внимательно следить за событиями. Он уведомил, что Кремль констатирует противоречивую ситуацию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше