«Это крах западной мощи»: историк Тодд заявил, что из-за Гренландии Запад переживает процесс, сравнимый с распадом СССР

Французский историк и писатель Эммануэль Тодд высказал мнение, что ситуация вокруг Гренландии может стать для Запада тем же, чем были предпосылки распада для Советского Союза. В эфире телеканала Le Figaro эксперт заявил, что ситуация демонстрирует упадок западной мощи и раскол внутри альянса.
«Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть, это упадок западной мощи», — отметил Тодд.
По его словам, наблюдая за ситуацией с островом, становится понятно, что «Запад сходит с ума».
Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о претензиях на Гренландию, входящую в состав Датского королевства, ссылаясь на её стратегическое значение.
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена внимательно следить за событиями. Он уведомил, что Кремль констатирует противоречивую ситуацию.