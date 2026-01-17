Педиатр Николенко рассказал об опасности купания детей в проруби

Купание в проруби для детей может обернуться серьезными рисками, предупредил врач-педиатр Артем Николенко в беседе с RT.
Он отметил, что погружение детей в ледяную воду без длительной подготовки и медицинского контроля категорически не рекомендуется, так как для детского организма это экстремальный стресс. Врач пояснил, что у детей не сформирована полноценная система терморегуляции, поэтому они переносят резкий перепад температур хуже, чем взрослые. Холод может вызвать спазм сосудов, переохлаждение и привести к тяжелым последствиям, в том числе пневмонии, воспалениям почек и мочеполовой системы.
Николенко также рассказал, что погружение ребенка в ледяную воду может сильно его напугать и привести к страху воды и отказу от любых водных процедур в будущем.
Врач предложил в качестве альтернативы купанию в проруби обливания прохладной водой дома, но делать это можно после консультации с педиатром.
Главный кардиолог ДНР Валентина Гавриляк, в свою очередь, напомнила о соблюдении мер безопасности при крещенских купаниях, передает Донецкое агентство новостей.
По ее словам, не следует окунаться в ледяную воду с головой и нырять тем, кто не закаливался ранее. Также врач рекомендовала взять с собой на купание горячий чай и выпить кружку до и после погружения. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное как в процессе купания, так и в течение нескольких дней до него.
Гавриляк рекомендовала погружаться в холодную воду медленно, а после выхода растереться сухим полотенцем. Не следует долгое время находиться долго на холодном воздухе. Окунуться нужно сразу после раздевания, а одеться — сразу после выхода из проруби.
Также следует не забывать о том, что для некоторых людей купание в проруби противопоказано. Так, погружаться в прорубь нельзя при гипертонической болезни второй и третьей степени, поражении коронарных артерий атеросклерозом более 50%, при перенесенном инфаркте, миокардите и других воспалительных заболеваниях, операциях на сердце и сосудах.
Остальным людям врач рекомендовала трезво оценивать свое состояние и при малейших сомнениях отказаться от купания. Окунаться при этом стоит в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медики.