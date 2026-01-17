У некоторых россиян начнут отключать газ с 1 марта

Специалисты газовой службы получат право отключать газоснабжение.
С 1 марта 2026 года газовые службы получат новые полномочия по отключению газоснабжения в жилых домах при систематических нарушениях правил безопасности со стороны собственников. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.
«Специалисты газовой службы, по своей сути, получили право отключать газоснабжение в случае систематических нарушений со стороны собственников жилья», — рассказал Пачулия ТАСС. Правовые изменения внесены в три нормативных акта. Это позволит специалистам принимать жесткие меры к недобросовестным потребителям.
К систематическим нарушениям, ведущим к отключению, эксперт отнес неоднократный недопуск специалистов для плановых проверок оборудования, игнорирование предписаний газовой службы об устранении неисправностей, а также эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком службы. Кроме того, использование неисправного оборудования, выявленное в ходе проверок, тоже является нарушением.
Как подчеркнул Пачулия, восстановить подачу газа после отключения будет непросто. Собственнику потребуется устранить все нарушения, оплатить все штрафы и доказать это контролирующим органам. Только после проведения проверки и составления соответствующего акта газ может быть подключен заново.
Нарушение правил использования газового оборудования также повлечет административную ответственность. «Штрафы для физических лиц варьируются от пяти до 150 тысяч рублей», — добавил эксперт.