У некоторых россиян начнут отключать газ с 1 марта

Как подчеркнул Пачулия, восстановить подачу газа после отключения будет непросто. Собственнику потребуется устранить все нарушения, оплатить все штрафы и доказать это контролирующим органам. Только после проведения проверки и составления соответствующего акта газ может быть подключен заново.