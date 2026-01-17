В Тюменскую область придет потепление

Осадки синоптики в течение дня не прогнозируют, кроме северных районов.
На территории Тюменской области днем 17 января столбики термометров поднимутся до −12 градусов после 30-градусных морозов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 17 января ожидается до −12, −17 градусов, потепление. В северных района местами небольшой снег, на остальной территории — преимущественно без осадков», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. В ночь на 18 января ожидается до −15, −20 градусов, местами до −20, −25.
С 13 по 17 января в регионе царили аномальные морозы. Температура воздуха достигала −33 градусов в ночное время, а в школа региона отменялись занятия.