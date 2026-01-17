«В единстве наша сила»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем рождения Челябинской области

Сегодня, 17 января, Челябинская область официально празднует свой 92-й день рождения. Губернатор региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником. В своем обращении он подчеркнул, что славная история области написана трудом, мужеством и дружбой многих поколений. Особое внимание глава региона уделил теме единства: