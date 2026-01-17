«В единстве наша сила»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем рождения Челябинской области

Сегодня, 17 января, Челябинская область официально празднует свой 92-й день рождения. Губернатор региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником. В своем обращении он подчеркнул, что славная история области написана трудом, мужеством и дружбой многих поколений. Особое внимание глава региона уделил теме единства:
— В Год единства народов России давайте вспомним, что Челябинская область стала домом для десятков национальностей. В единстве наша сила, которая позволяет двигаться вперед.
Глава региона также напомнил, что область была и остается опорным краем державы, чтит память героев Великой Отечественной войны и продолжает поддерживать земляков — участников специальной военной операции и их семьи.
Алексей Текслер пожелал Челябинской области дальнейшего процветания, а каждому жителю — благополучия, позитивных эмоций и поддержки близких. Губернатор выразил отдельную благодарность ветеранам и пожелал успехов молодежи, от которой зависит будущее Южного Урала.
