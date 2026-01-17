Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В единстве наша сила»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем рождения Челябинской области

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с 92-летием региона.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 января, Челябинская область официально празднует свой 92-й день рождения. Губернатор региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником. В своем обращении он подчеркнул, что славная история области написана трудом, мужеством и дружбой многих поколений. Особое внимание глава региона уделил теме единства:

— В Год единства народов России давайте вспомним, что Челябинская область стала домом для десятков национальностей. В единстве наша сила, которая позволяет двигаться вперед.

Глава региона также напомнил, что область была и остается опорным краем державы, чтит память героев Великой Отечественной войны и продолжает поддерживать земляков — участников специальной военной операции и их семьи.

Алексей Текслер пожелал Челябинской области дальнейшего процветания, а каждому жителю — благополучия, позитивных эмоций и поддержки близких. Губернатор выразил отдельную благодарность ветеранам и пожелал успехов молодежи, от которой зависит будущее Южного Урала.

Интересные факты об истории Челябинской области читайте в нашем специальном материале.