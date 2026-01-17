Ричмонд
Ракетка мира Дарья Касаткина сменила российское гражданство на австралийское

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина получила сертификат гражданства Австралии. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Касаткина занимает 48 место в мировом рейтинге.

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина получила сертификат гражданства Австралии. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Официально австралийка», — написала спортсменка. Как пишет издание «Чемпионат», девушка занимает 48-е место в мировом рейтинге.

В конце марта 2025-го стало известно, что Касаткина, вторая ракетка страны, объявила о смене гражданства и переходе в сборную Австралии. Подробности о ее карьере и решении переехать в другую страну — в материале URA.RU.