В Ангарске мужчина выстрелил в собаку, проводится проверка

На ситуацию обратила внимание прокуратура города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура города Ангарска пристально следит за ходом проверки по факту шокирующего происшествия в микрорайоне Майск. По предварительной информации, в одном из подъездов жилого дома мужчина вышел из квартиры, выстрелил в собаку и вернулся обратно.

Сейчас правоохранители устанавливают: точные причины и обстоятельства произошедшего; личность подозреваемого.

Прокуратура намерена тщательно проверить законность всех принятых процессуальных решений. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, надзорное ведомство готово принять меры прокурорского реагирования. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения законодательства в сфере ответственного обращения с безнадзорными животными.

Ситуация находится на личном контроле руководства ангарской прокуратуры.