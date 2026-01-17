В Ангарске мужчина выстрелил в собаку, проводится проверка

Прокуратура города Ангарска пристально следит за ходом проверки по факту шокирующего происшествия в микрорайоне Майск. По предварительной информации, в одном из подъездов жилого дома мужчина вышел из квартиры, выстрелил в собаку и вернулся обратно.
Сейчас правоохранители устанавливают: точные причины и обстоятельства произошедшего; личность подозреваемого.
Прокуратура намерена тщательно проверить законность всех принятых процессуальных решений. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, надзорное ведомство готово принять меры прокурорского реагирования. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения законодательства в сфере ответственного обращения с безнадзорными животными.
Ситуация находится на личном контроле руководства ангарской прокуратуры.