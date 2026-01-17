В Сибири изучили устойчивость пластика к высоким температурам

«Эксперимент выявил кардинальные различия в устойчивости полимеров. Полилактид (ПЛА) показал высокую чувствительность к комбинированному воздействию: уже через 120 часов на его поверхности появлялись трещины, а к 240 часам наблюдались серьезные структурные повреждения, включая отслоение фрагментов. Его механические свойства стремительно ухудшались. В отличие от ПЛА сополимер ПБАТ продемонстрировал значительно более высокую стабильность. Его деградация в основном выражалась в поверхностном пожелтении, в то время как серьезных структурных изменений, подобных ПЛА, не наблюдалось», — пояснили в пресс-службе.