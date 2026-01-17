Ричмонд
В Башкирии началась подготовка к реконструкции моста

Он находится в Буздякском районе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства и архитектуры Башкирии начало подготовку проектной документации для реконструкции моста через реку Идяш на трассе Картамак — Сабаево. Объект находится в Буздякском районе.

Проект предусматривает полное обновление моста протяженностью 23,6 метра и подъездных путей к нему. Расчетная скорость движения по дороге после реконструкции сохранится на уровне 80 километров в час. Инициатором работ выступает Управление дорожного хозяйства республики, финансирование будет осуществляться за счет средств Дорожного фонда Башкирии.

Проектную документацию, включая план планировки и межевания территории, необходимо представить в Минстрой РБ до 10 июня 2026 года. После этого начнется реализация проекта по обновлению инфраструктурного объекта.

