Суд решил судьбу обувной компании «Белвест» c долгами на сотни миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, экономический суд Витебской области признал фабрику «Белвест» экономически несостоятельной, в отношении предприятия введена процедура санации. План санации рассчитан на 36 месяцев, за это время компания должна восстановить свою платежеспособность, стабилизировать финансовое положение.
Помимо этого, на предприятии назначен и антикризисный управляющий.
Напомним, в конце октября 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе большого совещания по Витебской области констатировал, что «эффективный инвестор» оставил на «Белвесте» долг в размере 300 миллионов белорусских рублей (читать далее вот тут).
