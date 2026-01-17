Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд решил судьбу обувной компании «Белвест» c долгами на сотни миллионов рублей

Суд решил, что будет с обувной компанией «Белвест», имеющей огромные долги.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, экономический суд Витебской области признал фабрику «Белвест» экономически несостоятельной, в отношении предприятия введена процедура санации. План санации рассчитан на 36 месяцев, за это время компания должна восстановить свою платежеспособность, стабилизировать финансовое положение.

Помимо этого, на предприятии назначен и антикризисный управляющий.

Напомним, в конце октября 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе большого совещания по Витебской области констатировал, что «эффективный инвестор» оставил на «Белвесте» долг в размере 300 миллионов белорусских рублей (читать далее вот тут).

К слову, не так давно Лукашенко рассказал, кто шьет ему обувь (подробности тут).

Ранее мы писали о том, что синоптики сказали белорусам, ждать ли спада морозов и потепления (обо всем этом здесь).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше