Священник рассказал, что можно и нельзя делать с крещенской водой

Крещение Господня в 2026 году отмечается 19 января.
Святую крещенскую воду можно пить и окроплять ею жилье, но традиции умываться ею или поливать больные места в Церкви нет. Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Он также напомнил, что освященную воду нельзя выливать в канализацию и другие места общего пользования — к ней следует относиться как к святыне.
«Нет никакой разницы между водой, освященной 18 или 19 января, — она вся называется крещенской или богоявленской. По характеру молитв, которые произносятся во время чина освящения, эта вода имеет особую благодатную силу. Крещенская вода имеет и особое значение для верующих даже по сравнению с “обычной” святой водой. Но используется и та, и другая вода одинаково», — рассказал Волков РИА Новости. По его словам, верующие пьют святую воду обычно натощак с молитвой, веря, что она укрепляет и тело, и душу.
Представитель Московской епархии отметил, что во время болезни, перед операцией, дальней поездкой или важным жизненным событием в церковной традиции принято не обливаться святой водой, а именно пить ее с молитвой. Он напомнил, что умывание святой водой или целенаправленное «поливание» ею больных мест не относится к церковным обычаям. Допустимо окроплять водой дом, рабочее место и другие помещения, при этом верующие нередко читают или поют тропарь праздника Крещения Господня.
Отдельно священник призвал осторожно относиться к воде, которую набирают в открытых водоемах. Он подчеркнул, что после освящения такая вода становится святыней, но ее химический и биологический состав не меняется. Если качество водоема вызывает сомнения, это может отразиться на здоровье человека. В храмах, добавил он, обычно освящают водопроводную воду, и верующим лучше набирать именно ее.
Говоря о хранении святыни, Волков уточнил, что крещенскую воду традиционно берут «на год вперед», до следующего праздника Крещения. Оставшуюся воду можно продолжать пить или смешать с новой порцией. Если возникает необходимость ее вылить, это следует делать только в землю, например полить цветы, но не там, где могут ходить в туалет животные. Священник подчеркнул, что недопустимо выливать святую воду в канализацию, на улицу, в лужи и другие «попираемые» места, где по ней будут ходить люди.
