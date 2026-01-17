Священник рассказал, что можно и нельзя делать с крещенской водой

Говоря о хранении святыни, Волков уточнил, что крещенскую воду традиционно берут «на год вперед», до следующего праздника Крещения. Оставшуюся воду можно продолжать пить или смешать с новой порцией. Если возникает необходимость ее вылить, это следует делать только в землю, например полить цветы, но не там, где могут ходить в туалет животные. Священник подчеркнул, что недопустимо выливать святую воду в канализацию, на улицу, в лужи и другие «попираемые» места, где по ней будут ходить люди.