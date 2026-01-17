Россиянам рассказали, какие специи добавлять в блюда зимой

Денисенко также рассказала о полезных свойствах куркумы. Содержащийся в ней куркумин обладает рядом полезных для здоровья свойств, в том числе антиоксидантных. Также в ней есть цинеол, улучшающий работу ЖКТ и обладающий антисептическими свойствами, и тумерон, подавляющий рост болезнетворных бактерий. С помощью куркумы можно приготовить полезное «золотое молоко», говорит диетолог. Для этого нужно добавить в молоко куркуму, воду и мед, разогреть и протомить на медленном огне 6−8 минут. Напиток не следует пить людям с нарушениями в работе желчевыводящих путей и желчного пузыря. Он также может вызвать изжогу, предупредила Денисенко.