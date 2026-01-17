Россиянам рассказали, какие специи добавлять в блюда зимой

В зимние холода хочется есть теплые и согревающие блюда. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, какие специи можно использовать для приготовления еды, чтобы она была не только вкусной и согревающей, но и полезной.
По словам эксперта, во многие блюда можно добавлять имбирь. Он содержит много полезных веществ для иммунитета, и считается, что хорошо стимулирует обмен веществ. Имбирь можно есть с суши, добавлять сушеный в блюда в виде приправы и свежий — в напитки, салаты и супы. Также его добавляют в варенья, мармелады и конфеты, пишет KP.RU.
Денисенко также рассказала о полезных свойствах куркумы. Содержащийся в ней куркумин обладает рядом полезных для здоровья свойств, в том числе антиоксидантных. Также в ней есть цинеол, улучшающий работу ЖКТ и обладающий антисептическими свойствами, и тумерон, подавляющий рост болезнетворных бактерий. С помощью куркумы можно приготовить полезное «золотое молоко», говорит диетолог. Для этого нужно добавить в молоко куркуму, воду и мед, разогреть и протомить на медленном огне 6−8 минут. Напиток не следует пить людям с нарушениями в работе желчевыводящих путей и желчного пузыря. Он также может вызвать изжогу, предупредила Денисенко.
Она напомнила о том, что еще одной «уютной» специей является корица. В ней содержится циннамаль, работающий как антидепрессант, успокаивающее тревогу, поэтому при запахе булочек с корицей сразу становится по-домашнему хорошо. Также в корице много цинка и железа, а она содержит природный антисептик эвгенол. Корица полезна при ОРВИ и гриппе. Ее можно использовать в выпечке и напитках, а также добавлять в кашу.
Многие мало используют в блюдах кардамон, однако эта острая специя способна смягчить приступы мигрени, полезна для ЖКТ и иммунитета, добавила Денисенко. Она напомнила, что популярный кофе по-восточному готовится как раз с кардамоном, он придает напитку пикантный привкус, подчеркивает его аромат и сглаживает действие кофеина. Чтобы приготовить такой кофе, нужно при варке напитка добавить в турку 1−2 зернышка кардамона.
Хорошим стимулирующим и тонизирующим действием также обладает мускатный орех. Он также способен укреплять память, нервную систему и полезен для мужского здоровья. Как правило, мускатный орех добавляют в привычные блюда на кончике ножа. Особенно хорошо он сочетается в блюдах с мясом, рыбой и овощами, с грибами.
Диетолог подчеркнула, что не следует добавлять в блюда сразу много специй, чтобы не навредить ЖКТ. Следует помнить и об индивидуальной непереносимости продуктов.
Между тем гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила о проблемах людей, склонных к перееданию. По ее словам, у таких людей присутствует постоянно чувство голода, и им сложно контролировать размер порций, передает RT. Переедание нельзя связать с размером желудка, так как его причина кроется в отсутствии чувства насыщения.
Специалист отметила, что желудок является мышечным органом, и в пустом состоянии его объем составляет всего около 50 мл у взрослого человека. Во время еды мышечные стенки желудка расслабляются и позволяют вместить 1−1,5 л пищи и жидкости. При большем объеме появляется чувство тяжести и давления в животе. А при переваривании пища перемещается в кишечник и желудок возвращается к прежним размерам. При регулярном переедании желудок не остается растянутым, но снижается чувствительность нервных рецепторов, отправляющих в мозг команду о насыщении, и человек не чувствует сытости от нормальных порций.
Кашух пояснила, что важно следить за размером порции, например, пользоваться «методом руки». Так, можно сравнивать объем гарнира с кулаком, а мяса или рыбы — с ладонью.