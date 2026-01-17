Ричмонд
Скончался президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Коммисо

Рокко Коммисо умер после продолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

На 77-м году ушел из жизни президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Рокко Коммисо. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Согласно информации, функционер скончался после продолжительной борьбы с болезнью. В память о его вкладе, тренировочный центр «Фиорентины», известный как «Виола Парк», будет назван в его честь.

Коммисо стал владельцем и президентом «Фиорентины» в 2019 году. Под его руководством команда дважды доходила до финала Лиги конференций (в 2023 и 2024 годах) и однажды — до финала Кубка Италии (также в 2023 году).

Ранее сообщалось, что у двукратного обладателя «Золотого мяча» Кевина Кигана диагностировали рак.