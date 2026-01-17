Ритейлер проверит магазин в Сургуте после жалоб на тараканов

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне пожаловались на тараканов в магазине «Магнит» на улице Крылова. По словам местных жителей, насекомые появляются там не первый раз, а в одном из случаев, утверждают горожане, тараканы даже падали с потолка.