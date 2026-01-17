Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ритейлер проверит магазин в Сургуте после жалоб на тараканов

Торговая сеть «Магнит» проведет проверку в одном из магазинов Сургута после жалоб жителей на тараканов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Магнит» разберется с жалобами на бегающих тараканов в магазине Сургута.

Торговая сеть «Магнит» проведет проверку в одном из магазинов Сургута после жалоб жителей на тараканов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Мы проведем проверку информации о наличии насекомых. Также будут приняты меры по предотвращению их появления в торговой точке», — сообщили в компании. Там добавили, что в магазинах сети проводится дезинсекция и осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне пожаловались на тараканов в магазине «Магнит» на улице Крылова. По словам местных жителей, насекомые появляются там не первый раз, а в одном из случаев, утверждают горожане, тараканы даже падали с потолка.