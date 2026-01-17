Ритейлер проверит магазин в Сургуте после жалоб на тараканов

«Магнит» разберется с жалобами на бегающих тараканов в магазине Сургута.
Торговая сеть «Магнит» проведет проверку в одном из магазинов Сургута после жалоб жителей на тараканов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Мы проведем проверку информации о наличии насекомых. Также будут приняты меры по предотвращению их появления в торговой точке», — сообщили в компании. Там добавили, что в магазинах сети проводится дезинсекция и осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне пожаловались на тараканов в магазине «Магнит» на улице Крылова. По словам местных жителей, насекомые появляются там не первый раз, а в одном из случаев, утверждают горожане, тараканы даже падали с потолка.