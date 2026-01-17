Суд против ICE: в США запретили разгонять и задерживать мирных протестующих

Федеральный суд в штате Миннесота ограничил полномочия агентов иммиграционной службы США (ICE), запретив им применять силу против мирных демонстрантов. Решение последовало после инцидента в Миннеаполисе, где при задержании погибла женщина.
Суд постановил, что сотрудникам ICE теперь запрещено использовать перцовый баллончик, иные средства или инструменты для разгона толпы против лиц, участвующих в мирных и не создающих помех акциях протеста. Документ также прямо запрещает задерживать таких демонстрантов.
Поводом для искового заявления, вероятно, стал недавний инцидент во время операции ICE в Миннеаполисе. Как ранее заявляла помощница министра внутренней безопасности Тришия Маклафлин, там вспыхнули беспорядки и офицер открыл огонь, смертельно ранив нападавшую. По данным американских СМИ, погибшей была 37-летняя Рене Николь Гуд, мать троих детей.
После этого в США прошли масштабные протесты. Демонстранты вытесняют из района полицейских и агентов ICE, а также наносят удары по служебным автомобилям. Один из участников протестов сжег американский флаг.