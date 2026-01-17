Суд против ICE: в США запретили разгонять и задерживать мирных протестующих

Поводом для искового заявления, вероятно, стал недавний инцидент во время операции ICE в Миннеаполисе. Как ранее заявляла помощница министра внутренней безопасности Тришия Маклафлин, там вспыхнули беспорядки и офицер открыл огонь, смертельно ранив нападавшую. По данным американских СМИ, погибшей была 37-летняя Рене Николь Гуд, мать троих детей.