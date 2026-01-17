Выпускник Иркутского техникума служит в зоне СВО

Напомним, 16 января гостем программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда»-Иркутск (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске) стала уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева. Главной темой интервью стал вопрос «От кого и от чего сегодня нужно защищать наших детей?». Дело в том, что в минувшие новогодние каникулы в Иркутской области произошло две трагедии с участием маленьких детей. Самое страшное, что погибли малыши от рук самых близких людей — своих родителей.