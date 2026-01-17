Выпускник Иркутского техникума служит в зоне СВО

Выпускник Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта Руслан Зиёев служит в зоне спецоперации. Он боец десантно-штурмового батальона 155-й гвардейской бригады морской пехоты. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Руслан поступил в техникум в 2018 году на специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок», — отмечают в правительстве региона. — По словам директора техникума Евгения Торунова, за время обучения получил три профессии: матрос, моторист и рулевой. Практику проходил на судах Байкало-Ангарского бассейна и научно-исследовательских судах Лимнологического института СО РАН.
В техникуме большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: студенты и преподаватели восстанавливают автомобили и собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации.
