Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 17 января 2026:
1. В Молдове снегопады немного утихомирятся, а морозы до минус 15 продолжат трещать: Синоптики предупредили, что риск гололедицы сохраняется и рассказали, когда потеплеет.
2. Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.
3. Предводитель секты, который насиловал детей и сажал их в печь, получил пожизненной срок: В Молдове осудили «Апостола Михаила» за торговлю людьми и чудовищные пытки.
4. В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.
5. «Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Один Михай Волонтир сделал для молдавской культуры больше, чем сотня нынешних чиновников: Но на могиле артиста до сих пор нет памятника, а его фильмы попадают под запреты.
На могиле нашего Будулая до сих пор нет не просто достойного памятника, — вообще, его нет, а ведь со дня смерти великого актера прошло более десяти лет [видео] (далее…).
Счета за отопление за декабрь вызвали оторопь у жителей Кишинева: «Больше 5 тысяч леев за квартиру — это вообще как?».
Для многих семей такие цифры давно перестали быть обычными коммунальными расходами и превратились в серьёзный удар по бюджету (далее…).
В Молдове нелюди нанесли щенку более 30 ранений: Ветеринары не смогли спасти животное — полиция начала расследование.
Волонтёры отмечают, что щенок был известен в районе рынка и за ним постоянно ухаживали (далее…).