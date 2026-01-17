Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 17 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 17 января 2026:

1. В Молдове снегопады немного утихомирятся, а морозы до минус 15 продолжат трещать: Синоптики предупредили, что риск гололедицы сохраняется и рассказали, когда потеплеет.

2. Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.

3. Предводитель секты, который насиловал детей и сажал их в печь, получил пожизненной срок: В Молдове осудили «Апостола Михаила» за торговлю людьми и чудовищные пытки.

4. В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.

5. «Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.

Один Михай Волонтир сделал для молдавской культуры больше, чем сотня нынешних чиновников: Но на могиле артиста до сих пор нет памятника, а его фильмы попадают под запреты.

На могиле нашего Будулая до сих пор нет не просто достойного памятника, — вообще, его нет, а ведь со дня смерти великого актера прошло более десяти лет [видео] (далее…).

Счета за отопление за декабрь вызвали оторопь у жителей Кишинева: «Больше 5 тысяч леев за квартиру — это вообще как?».

Для многих семей такие цифры давно перестали быть обычными коммунальными расходами и превратились в серьёзный удар по бюджету (далее…).

В Молдове нелюди нанесли щенку более 30 ранений: Ветеринары не смогли спасти животное — полиция начала расследование.

Волонтёры отмечают, что щенок был известен в районе рынка и за ним постоянно ухаживали (далее…).