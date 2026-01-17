Открытки на светлый праздник Крещения Господня: добрые поздравительные картинки

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Это один из самых древних и значимых праздников в христианской традиции. В 2026 году он приходится на понедельник. «МК Новосибирск» собрал красивые открытки и поздравления с Крещением, которыми можно поделиться в преддверии праздника.