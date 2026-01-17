Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытки на светлый праздник Крещения Господня: добрые поздравительные картинки

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Это один из самых древних и значимых праздников в христианской традиции.

8

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Это один из самых древних и значимых праздников в христианской традиции. В 2026 году он приходится на понедельник. «МК Новосибирск» собрал красивые открытки и поздравления с Крещением, которыми можно поделиться в преддверии праздника.

Напомним, что 19 января нельзя ссориться, ругаться, злиться или желать кому-то зла. Любой плохой поступок или мысль в этот великий день могут обернуться большими проблемами, вплоть до года страданий.