Власти сказали, где в Минске построят больше всего арендного жилья в 2026 году

Больше всего его построят в самом крупном районе Минска — Фрунзенском. Речь идет об участке в границах улиц Лынькова — Глебки — проезд Масюковщина, где планируют возвести четыре дома. Еще два дома построят в Октябрьском и Партизанском районах. Целая группа многоквартирных домов должна быть построена в 2026 году в Первомайском районе.