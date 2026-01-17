Власти сказали, где в Минске построят больше всего арендного жилья в 2026 году

Председатель комитета строительства Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала о планах властей Минска по строительству арендного жилья в 2026-м году. По словам Гонтаревой, в общей сложности планируется строительство 36,6 тысячи квадратных метров арендного жилья.
Больше всего его построят в самом крупном районе Минска — Фрунзенском. Речь идет об участке в границах улиц Лынькова — Глебки — проезд Масюковщина, где планируют возвести четыре дома. Еще два дома построят в Октябрьском и Партизанском районах. Целая группа многоквартирных домов должна быть построена в 2026 году в Первомайском районе.
Если говорить о строительстве жилья для граждан с господдержкой, то в планах — 26,9 тысячи «квадратов». Планируется построит восемь домов в Центральном, Фрунзенском, Первомайском и Октябрьском районах белорусской столицы.
