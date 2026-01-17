Овчинский: на севере Москвы построили два жилых комплекса по реновации

В рамках реновации на Родниковой улице началось заселение нового жилого дома. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, здание возведено по монолитной технологии. Его несущий каркас, включающий стены, перекрытия и колонны, выполнен из железобетона, что создает комфортный микроклимат в квартирах, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Расчетный срок эксплуатации такого дома составляет более века. Фасад здания обустроен с применением навесной вентилируемой системы, повышающей тепло- и звукоизоляцию и защищающей конструкцию от влаги.