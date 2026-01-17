Овчинский: на севере Москвы построили два жилых комплекса по реновации

В Савеловском и Головинском районах Северного административного округа возвели два жилых комплекса по программе реновации. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, в целом их общая площадь достигает 68 тыс. кв. м. Объекты находятся по адресам: 2-я Хуторская улица, д. 33, корп. 1, 2 и ул. Онежская, д. 33.
«В общей сложности в двух ЖК по программе реновации в Савеловском и Головинском районах свыше тысячи квартир суммарной площадью более 60 тысяч квадратных метров. Свыше 25 квартир в новых домах адаптированы для проживания маломобильных граждан: там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные глазки, ручки и розетки расположены на допустимом уровне», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В новых домах установлены индивидуальные тепловые пункты, которые гарантируют стабильное тепло- и водоснабжение круглый год, создавая уют в каждой квартире. В рамках программы реновации в домах оборудовано свыше 400 таких пунктов.
Для удобства всех жильцов в новостройках создана безбарьерная среда: входы в подъезды и вестибюли находятся на уровне тротуаров, без лестниц и порогов, что значительно облегчает доступ для людей с ограниченными возможностями.
В рамках реновации на Родниковой улице началось заселение нового жилого дома. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, здание возведено по монолитной технологии. Его несущий каркас, включающий стены, перекрытия и колонны, выполнен из железобетона, что создает комфортный микроклимат в квартирах, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Расчетный срок эксплуатации такого дома составляет более века. Фасад здания обустроен с применением навесной вентилируемой системы, повышающей тепло- и звукоизоляцию и защищающей конструкцию от влаги.
Напомним, данную программу в столице утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы.