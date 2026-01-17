Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак

Xiaomi подал заявку в Роспатент в августе 2025-го.
Китайская корпорация Xiaomi зарегистрировала в России одноименный товарный знак, охватывающий широкий перечень товаров и услуг. Об этом говорится в материалах Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Заявка была подана в августе 2025 года, срок действия регистрации установлен до августа 2035 года.
«Товарный знак Xiaomi зарегистрирован по 14 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим как группы товаров, так и различные виды услуг», — пишет ТАСС со ссылкой на Роспатент. Отмечается, что правовая охрана распространяется на бренд Xiaomi на всей территории РФ в рамках заявленных классов.
Согласно данным Роспатента, знак Xiaomi зарегистрирован, в том числе, в отношении красящих веществ и средств от коррозии, машин, станков и двигателей, научных и исследовательских приборов, аудиовизуального и IT-оборудования, а также устройств для спасения и защиты. Регистрация также включает услуги по управлению бизнесом, банковским и финансовым операциям и страхованию, строительству, транспортировке, упаковке и хранению товаров, организации путешествий.
Ранее японский холдинг Fast Retailing, владелец сети магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». Заявка на регистрацию знака была подана 31 августа 2025 года.