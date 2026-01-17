Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак

Согласно данным Роспатента, знак Xiaomi зарегистрирован, в том числе, в отношении красящих веществ и средств от коррозии, машин, станков и двигателей, научных и исследовательских приборов, аудиовизуального и IT-оборудования, а также устройств для спасения и защиты. Регистрация также включает услуги по управлению бизнесом, банковским и финансовым операциям и страхованию, строительству, транспортировке, упаковке и хранению товаров, организации путешествий.