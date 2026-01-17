Ричмонд
Частичное отключение электроэнергии произошло на Байкальском тракте

Без света остались жители сразу нескольких поселков и садоводств.

Источник: Комсомольская правда

17 января в 10:59 по иркутскому времени на Байкальском тракте произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской Электросетевой Компании.

Без света остались жители сразу нескольких населённых пунктов: посёлок Молодёжный (улицы: Ангарская, Болотная, Зелёная, Лесная, Садовая, Сказочная, Скалона, Парковый, Снежный, Цветочный, Черёмуховая, Ягодный); садоводческие некоммерческие товарищества: «Берёзка 1», «Берёзка 2», «Колос», «Строитель», «Строитель 2»; а также сельскохозяйственный производственный кооператив «Байкальский».

На место выехала бригада «Восточных электрических сетей». Специалисты выясняют причину аварии и ведут работы по её устранению.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15:00.