ГД оперативно обсудит санкции за нарушения при оформлении sim-карт

В пресс-службе пояснили, что, согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи sim-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 млн рублей.