Суд принял решение по Самвелу Карапетяну

Ранее суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Предприниматель Самвел Карапетян, которого перевели из ереванского медцентра в изолятор СНБ Армении, завтра будет дома. Об этом сообщил его племянник Нарек Карапетян.
«Борьба, цель которой — мирная и сильная родина. Самвел Карапетян завтра будет дома», — написал Карапетян в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, деятельной которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее Апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении предпринимателя Самвела Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщил адвокат бизнесмена. Его арестовали после того, как он публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне критики со стороны властей.