СМИ: Россиянин мог убить пять девушек в Индии во время наркотического опьянения

Аниматор из России мог убить пять девушек во время наркотического опьянения на индийском Гоа. По данным Shot, сейчас подтверждены две жертвы — знакомые, которым он перерезал горло.
Сообщается, что Алексей Леонов 14 января зарезал одну россиянку, а спустя несколько дней, в пятницу, убил еще одну женщину. После второго преступления его задержали.
По словам очевидцев, все это время мужчина вел себя крайне неадекватно, предположительно находясь под воздействием наркотиков.
Первое из известных преступлений было совершено в ночь с четверга на пятницу в Арамболе. Леонов напал на 37-летнюю Елену в ее арендованной квартире, нанес ей множественные ножевые ранения, связал и перерезал горло. По предварительным данным, мотивом стала ревность, усугубленная наркотическим опьянением. В соседней комнате находилась подруга погибшей — увидев произошедшее, она смогла скрыться и сообщила о случившемся полиции.
В ходе расследования выяснилось, он совершил аналогичное убийство в Морджиме. По той же схеме злоумышленник ворвался в съемную квартиру, избил женщину, нанес ей множественные ножевые ранения и перерезал горло. Тело еще одной россиянки обнаружил знакомый семьи, которого попросила проверить квартиру дочь погибшей. После сопоставления обстоятельств дел и допроса Леонов признался во втором убийстве.
Следствие установило, что обе женщины были знакомы с подозреваемым.
На допросе Леонов заявил, что всего убил пятерых девушек. Российские жители Гоа утверждают, что одной из жертв могла быть местная жительница по имени Мридула, якобы убитая в его доме, однако официального подтверждения этой информации нет. Власти проверяют показания подозреваемого и устанавливают возможное местонахождение других жертв, сообщает Telegram-канал.
