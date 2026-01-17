СМИ: Россиянин мог убить пять девушек в Индии во время наркотического опьянения

Первое из известных преступлений было совершено в ночь с четверга на пятницу в Арамболе. Леонов напал на 37-летнюю Елену в ее арендованной квартире, нанес ей множественные ножевые ранения, связал и перерезал горло. По предварительным данным, мотивом стала ревность, усугубленная наркотическим опьянением. В соседней комнате находилась подруга погибшей — увидев произошедшее, она смогла скрыться и сообщила о случившемся полиции.