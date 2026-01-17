Перевал Тахтакорача в Самарканде закрыли для автомобилей

Автомобильное движение не доступно на участке из Ургута в Китаб. Ограничения введены с 21:30 16 января.
В результате снегопада и резкого понижения температуры проезжая часть оказалась покрыта льдом, что создало реальную угрозу безопасности дорожного движения.
Ответственные службы призвали водителей соблюдать введенные ограничения, использовать альтернативные маршруты и строго придерживаться правил дорожного движения.
Перевал Тахтакорача расположен в Ургутском районе и соединяет города Алматы, Бишкек, Ташкент и Шахрисабз.
