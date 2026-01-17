«Никто не запретил — значит можно»: как в Ташкенте объясняют вандализм

В ГУВД Ташкента нарушителей нашли и привлекли к ответственности. Правда, как это часто бывает, какое именно наказание они получили — не уточнили. Но самое интересное в этой истории даже не сам факт вандализма, а объяснения, которые дали мужчины.
Один из них заявил, что не знал, что это запрещено. Видимо, по его логике, в городе можно делать всё, что угодно: ломать тротуары, убирать дорожные ограждения, перекапывать асфальт — главное, чтобы «хотелось». К слову, такая философия действительно распространена у части наших соотечественников: если не написано лично мне и большими буквами «нельзя» — значит разрешено.
Второй мужчина попытался оправдаться ещё оригинальнее. По его словам, когда они убирали бетон, никто к ним не подошёл и не сказал, чтобы они этого не делали. Возникает логичный вопрос: а кого он вообще ждал? ОМОН? Спецназ? Или, может, чертей с табличкой «Нельзя»?
Эта история — наглядный пример того, как личное чувство вседозволенности сталкивается с реальностью. Город не чей-то двор, а тротуары, столбики и ограждения устанавливаются не «просто так», а ради безопасности людей.
И очень хочется верить, что подобные случаи станут уроком не только для конкретных нарушителей, но и для всех, кто до сих пор считает: «если никто не запретил — значит можно».