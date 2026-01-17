«Никто не запретил — значит можно»: как в Ташкенте объясняют вандализм

Один из них заявил, что не знал, что это запрещено. Видимо, по его логике, в городе можно делать всё, что угодно: ломать тротуары, убирать дорожные ограждения, перекапывать асфальт — главное, чтобы «хотелось». К слову, такая философия действительно распространена у части наших соотечественников: если не написано лично мне и большими буквами «нельзя» — значит разрешено.