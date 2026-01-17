«При жизни не показывать»: Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

«В свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним», — Артизов в разговоре с РИА Новости. Влади была женой Высоцкого в 1970—1980-х.