Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«При жизни не показывать»: Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким, поставив условием, что при ее жизни письма не будут обнародованы. Это требование, связанное с сохранением тайны личной жизни, неукоснительно соблюдается, сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Марине Влади сейчас 87 лет.

Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким, поставив условием, что при ее жизни письма не будут обнародованы. Это требование, связанное с сохранением тайны личной жизни, неукоснительно соблюдается, сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«В свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним», — Артизов в разговоре с РИА Новости. Влади была женой Высоцкого в 1970—1980-х.

В конце 2023 года Музей Высоцкого получил уникальные снимки Высоцкого, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за 4 миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Сегодня, 25 января, фотографии смогут увидеть все желающие на выставке в музее.