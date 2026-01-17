«При жизни не показывать»: Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

Марине Влади сейчас 87 лет.
Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив свою любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким, поставив условием, что при ее жизни письма не будут обнародованы. Это требование, связанное с сохранением тайны личной жизни, неукоснительно соблюдается, сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
«В свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним», — Артизов в разговоре с РИА Новости. Влади была женой Высоцкого в 1970—1980-х.
В конце 2023 года Музей Высоцкого получил уникальные снимки Высоцкого, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за 4 миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Сегодня, 25 января, фотографии смогут увидеть все желающие на выставке в музее.