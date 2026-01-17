В Пермском крае закрыли ледовую переправу

Кстати, как сообщили синоптики, в эти выходные дни в Пермском крае ожидается потепление, связанное с отступлением гребня антициклона на юго-запад. Температура повысится до −10…-12 градусов. На севере края пик потепления ожидается днем в воскресенье, 18 января. А в центре Прикамья и на юге — в понедельник.