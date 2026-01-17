Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове молодые мужчины чаще женщин окунаются в проруби на Крещение

12 процентов ростовчан окунутся в прорубь на Крещение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 19 января православные жители отметят Крещение Господне или Богоявление. Накануне и в сам этот день в храмах пройдут праздничные литургии и освящение воды. Также по традиции люди будут окунаться в проруби. На Дону для этого оборудуют 70 купелей.

Аналитики сервиса SuperJob узнали, сколько жителей Ростова поддержат традицию. Так, 12% горожан планируют нырять в купели.10% из них уже имеют такой опыт, а 2% сделают это впервые. Мужчины чаще соблюдают традицию, чем представительницы слабого пола. Так, 14% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 6% среди женщин.

Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 16% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 3% хотят сделать это впервые.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Метель, морозы до −26 градусов и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 17−18 января.