В Ростове молодые мужчины чаще женщин окунаются в проруби на Крещение

В Ростовской области 19 января православные жители отметят Крещение Господне или Богоявление. Накануне и в сам этот день в храмах пройдут праздничные литургии и освящение воды. Также по традиции люди будут окунаться в проруби. На Дону для этого оборудуют 70 купелей.