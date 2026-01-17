В Ростове молодые мужчины чаще женщин окунаются в проруби на Крещение

В Ростовской области 19 января православные жители отметят Крещение Господне или Богоявление. Накануне и в сам этот день в храмах пройдут праздничные литургии и освящение воды. Также по традиции люди будут окунаться в проруби. На Дону для этого оборудуют 70 купелей.
Аналитики сервиса SuperJob узнали, сколько жителей Ростова поддержат традицию. Так, 12% горожан планируют нырять в купели.10% из них уже имеют такой опыт, а 2% сделают это впервые. Мужчины чаще соблюдают традицию, чем представительницы слабого пола. Так, 14% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 6% среди женщин.
Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 16% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 3% хотят сделать это впервые.
