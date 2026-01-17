Предпринимателя Самвела Карапетяна вернут под домашний арест

— Судья Толмазян постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранен. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде. И хотел бы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Также сняты ограничения на публичные призывы и выступления, — сообщил в соцсетях адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.