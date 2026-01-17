Ричмонд
Предпринимателя Самвела Карапетяна вернут под домашний арест

Антикоррупционный апелляционный суд Армении принял решение вернуть предпринимателя Самвела Карапетяна, обвиняемого армянскими властями в призывах к захвату власти и финансовых злоупотреблениях, под домашний арест.

— Судья Толмазян постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранен. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде. И хотел бы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Также сняты ограничения на публичные призывы и выступления, — сообщил в соцсетях адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

Суд Армении после задержания предпринимателя предъявил ему новое обвинение. Меценату инкриминировали «отмывание денег». В Совете по защите предпринимателя сочли такое обвинение необоснованным.

Карапетяна задержали за публичные призывы к захвату власти. Все началось после того, как бизнесмен поддержал Армянскую апостольскую церковь, когда на нее с критикой обрушился премьер-министр Никол Пашинян.

Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».

