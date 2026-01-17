33 пьяных водителя задержали в ходе рейдов в Башкирии

В Башкирии в ходе рейдов задержали 33 пьяных водителя, двое из них сели за руль под алкоголем повторно. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.
Всего за сутки сотрудники дорожной полиции выявили более полутора тысяч нарушений. Среди них езда без прав (семеро лишенников и 40 не получавших водительских удостоверение), 35 выездов на встречную полосу там, где это запрещено и 50 нарушений правил перевозки.
