33 пьяных водителя задержали в ходе рейдов в Башкирии

Всего за сутки сотрудники дорожной полиции выявили более полутора тысяч нарушений. Среди них езда без прав (семеро лишенников и 40 не получавших водительских удостоверение), 35 выездов на встречную полосу там, где это запрещено и 50 нарушений правил перевозки.