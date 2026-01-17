Минчанин получил два года и крупный штраф за комментарий под видео с электросамокатом — что написал

Суд приговорил минчанина к двум годам «химии» за оставленный в соцсетях негативный комментарий в отношении сотрудников ГАИ. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад 23-летний житель Минска оставил негативный комментарий под видео, на кадрах которого сотрудники ГАИ преследовали по тротуару подростков, двигавшихся вдвоем на самокате со скоростью более 40 километров в час.