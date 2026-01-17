Минчанин получил два года и крупный штраф за комментарий под видео с электросамокатом — что написал

Суд приговорил минчанина к двум годам «химии» за оставленный в соцсетях негативный комментарий в отношении сотрудников ГАИ. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад 23-летний житель Минска оставил негативный комментарий под видео, на кадрах которого сотрудники ГАИ преследовали по тротуару подростков, двигавшихся вдвоем на самокате со скоростью более 40 километров в час.
Личность комментатора была быстро установлена. Им оказался 23-летний мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе по линии ГАИ. В частности, за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время он сам лишен прав.
Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также штрафа в размере 4200 белорусских рублей. При нарушении условий отбытия наказания его могут заменить на еще более строгое.
