Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались эвакуировать в тыл РСЗО HIMARS в Черниговской области

Эвакуационная группа ВСУ на автобусе и с автотралом в Черниговской области попыталась эвакуировать РСЗО HIMARS после уничтожения пусковой установки. Об этом в субботу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Эвакуационная группа ВСУ на автобусе и с автотралом в Черниговской области попыталась эвакуировать РСЗО HIMARS после уничтожения пусковой установки. Об этом в субботу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

— В Черниговской области после уничтожения ПУ РСЗО HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал уничтожены расчетами ударных БПЛА, попытка сорвана, — сообщил источник в беседе с агентством.

Ранее российский зенитный ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16, выпустив по нему две ракеты. Командующий зенитно-ракетной бригадой полковник Алексей Жирков отметил, что российские системы ПВО по своим характеристикам превосходят западные аналоги.

В ноябре прошлого года генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о действиях российского истребителя Су-35С в зоне спецоперации. По его словам, самолет заставил американские F-16 и французские Mirage летать на очень малых высотах, фактически «прижав их к земле».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше