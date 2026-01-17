Эвакуационная группа ВСУ на автобусе и с автотралом в Черниговской области попыталась эвакуировать РСЗО HIMARS после уничтожения пусковой установки. Об этом в субботу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
— В Черниговской области после уничтожения ПУ РСЗО HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал уничтожены расчетами ударных БПЛА, попытка сорвана, — сообщил источник в беседе с агентством.
Ранее российский зенитный ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16, выпустив по нему две ракеты. Командующий зенитно-ракетной бригадой полковник Алексей Жирков отметил, что российские системы ПВО по своим характеристикам превосходят западные аналоги.
В ноябре прошлого года генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о действиях российского истребителя Су-35С в зоне спецоперации. По его словам, самолет заставил американские F-16 и французские Mirage летать на очень малых высотах, фактически «прижав их к земле».