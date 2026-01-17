Жителей Урала и Сибири предупредили о 50-градусных морозах

В западной и южной Сибири, по его оценке, в Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай температура может понижаться до минус 40−45 градусов. На юге Красноярского края синоптики ожидают до минус 55 градусов, в Хакасии — до минус 45 и ниже, в Тыве — до минус 50 и ниже. Там морозы превышают климатическую норму на 12−15 градусов.