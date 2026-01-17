Жителей Урала и Сибири предупредили о 50-градусных морозах

Морозы принесет Восточно-Сибирский антициклон.
Морозы до минус 40−50 градусов ожидаются на Урале и в Сибири в ближайшие дни из-за влияния Восточно-Сибирского антициклона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в регионах Урала уже объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.
«Сейчас очень редкий случай, когда погоду практически на всей территории страны определяет мощнейший и распространенный по территории России антициклон. Его влияние выражено от западных границ страны до Тихоокеанского побережья», — сказал Вильфанд «Интерфаксу». Он уточнил, что речь идет о Восточно-Сибирском антициклоне, центр которого сформировался в азиатской части России и смещается с востока на запад, что синоптики называют восточным процессом.
По информации Гидрометцентра, на Урале в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области ожидается минус 35−40 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах местами прогнозируются морозы до минус 32−39 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая температура считается аномально низкой для середины января и сопровождается штормовыми предупреждениями.
В западной и южной Сибири, по его оценке, в Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай температура может понижаться до минус 40−45 градусов. На юге Красноярского края синоптики ожидают до минус 55 градусов, в Хакасии — до минус 45 и ниже, в Тыве — до минус 50 и ниже. Там морозы превышают климатическую норму на 12−15 градусов.
Вильфанд добавил, что влияние антициклона ощущается и в европейской части России: в ряде регионов температура будет на 5−12 градусов ниже обычной. Однако, по его словам, наиболее суровые холода в ближайшие дни придутся именно на Урал и Сибирь, где расположен центр области повышенного давления.
Ранее Вильфанд уже предупреждал о резких похолоданиях в стране: в декабре на Урале и в Сибири температура опускалась до минус 45−47 градусов, что на 10−20 градусов ниже нормы, а в северных районах и Якутии фиксировались морозы до минус 54. Тогда синоптики связывали аномальные холода с поступлением арктического воздуха и сообщали о снегопадах, гололеде и метелях в ряде регионов.