Россиянам напомнили об опасности катания на ватрушках

Россиянам напомнили об опасности катания на тюбинге. С начала года зафиксированы десятки случаев травмирования людей в результате катания ватрушках.
Те, кто получает травмы при катании на ватрушках, как правило, катаются в неположенных для этого местах. Ватрушка неуправляема, и неизвестно, куда она покатится. А если скорость движения высокая, просто так затормозить не получится.
В связи с этим был разработан ГОСТ для горок, согласно которому склон должен быть не круче 20 градусов, а его высота — не более семи метров. Не допускаются бугры и резкие повороты. Должна быть обеспечена плавная и ровная поверхность, рядом со спуском не должно быть деревьев, камней и скамеек. Финиш также должен быть ровным, не пересекать дорог и пешеходных зон, чтобы тюбинг гарантированно останавливался сам, передает 1tv.ru.
Между тем такие стандарты носят лишь рекомендательный характер. Они утверждены для добровольного применения и вводятся в действие с 1 февраля 2026 года. Поэтому безопасность остается на совести тех, кто выбирает место для катания.
Стоит помнить, что, если ватрушка с человеком весом 70 кг развивает скорость 36 км/ч и врезается в дерево, сила удара будет сравнима с ударом профессионального боксера-тяжеловеса. Дети также часто любят кататься на тюбингах с трамплинов, а из-за того что ватрушка неуправляема, можно легко получить травму.
Чтобы избежать травм, важно кататься в подготовленных местах, говорят эксперты, а также не привязывать ватрушки к машинам.
Ранее под Волгоградом молодой человек погиб во время катания на тюбинге. Ватрушка была привязана к автомобилю.
В конце декабря при катании на ватрушке во Владимире погиб ребёнок.