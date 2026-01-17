Россиянам напомнили об опасности катания на ватрушках

В связи с этим был разработан ГОСТ для горок, согласно которому склон должен быть не круче 20 градусов, а его высота — не более семи метров. Не допускаются бугры и резкие повороты. Должна быть обеспечена плавная и ровная поверхность, рядом со спуском не должно быть деревьев, камней и скамеек. Финиш также должен быть ровным, не пересекать дорог и пешеходных зон, чтобы тюбинг гарантированно останавливался сам, передает 1tv.ru.