«От жидких калорий поправляетесь быстрее, чем от твердых». Белорусский врач-диетолог назвала продукты, которые не покупает и не ест никогда

Белорусский врач-диетолог, телеведущая Светлана Кашицкая в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, какие продукты она не покупает и не ест никогда, а что из «запрещенки» может себе позволить изредка.

По ее словам, она не ест ничего сладкого и мучного, даже кусок торта в свой день рождения.

«Торт — мне не вкусно, но я люблю чиабатту. Это моя слабость», — призналась Кашицкая: горбушку от горячей чиабатты она может съесть прямо на месте, не доезжая до дома.

Кроме того, врач-диетолог сказала, что сладкая газировка — самый вредный продукт, который убивает поджелудочную железу.

«Это огромные пустые калории. От этих жидких калорий вы поправляетесь быстрее, чем от твердых калорий», — подчеркнула Светлана Кашицкая.

По словам врача-диетолога, в ее холодильнике нет обезжиренных йогуртов, потому что как только их обезжирили, туда сразу добавили крахмал, сахар. Не есть специалист также сладких йогуртов.

«Самые вредные продукты — это фастфуд, колбасы с трансжирами, которые крайне негативно влияют на сосуды», — подчеркнула диетолог.

По словам Светланы Кашицкой, она придерживается принципов правильного питания.

«А это значит, что 80% ты питаешься правильно, идеально и вкусно, а 20% ты можешь нарушить этот принцип», — пояснила диетолог.

Светлана Кашицкая призналась, что она родом из того советского времени, когда колбасы не было, когда родители стояли за отварной вареной колбасой в очереди по несколько часов.

«И для меня бутерброд с вареной колбасой — это было самое любимое лакомство. Поэтому в мои 20% того, что я могу себе позволить, может легко войти бутерброд», — призналась Кашицкая.

