Омские предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу из-за угрозы смога

На территории Омска и области с вечера 16 января до утра 17 января 2026 года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Погода препятствовала рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Промышленные компании региона получили обязательное предписание снизить объем выбросов в атмосферу на 15−20%. Речь идет о предприятиях тепло- и электрогенерации. Мера был направлена на предотвращение накопления смога над городом.
«Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорилось в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
