Омские предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу из-за угрозы смога

Ночью действовал режим неблагоприятных метеорологических условий.

Источник: Комсомольская правда

На территории Омска и области с вечера 16 января до утра 17 января 2026 года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Погода препятствовала рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Промышленные компании региона получили обязательное предписание снизить объем выбросов в атмосферу на 15−20%. Речь идет о предприятиях тепло- и электрогенерации. Мера был направлена на предотвращение накопления смога над городом.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорилось в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что полиция работает в усиленном режиме на фоне аномальных морозов.